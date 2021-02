Polizei Essen

POL-E: Essen: Ziviler Einsatztrupp nimmt erneut Rauschgifthändler fest- Nach Observation finden die Beamten in Werden Marihuana, Kokain, Tabletten und andere Substanzen

Essen (ots)

45117 E.- Stadtgebiet:

Nach einer Observation nahmen zivile Beamte eines Einsatztrupps am Mittwochnachmittag (24. Februar ab 15 Uhr) zwei Männer im Bereich Bredeneyer Straße/ Alfredstraße in Gewahrsam. Ermittlungen des Kommissariats 12, das auch für Rauschgiftverfahren zuständig ist, deuteten auf einen intensiven Handel von verbotenen Substanzen im Bereich Werden hin. Am Nachmittag griffen die Zivilbeamten zu und überwältigten im Bereich Bredeney, Bredeneyer Straße/ Alfredstraße schlagartig zwei verdächtige Männer. Die beiden albanischen Männer, 31 und 39 Jahre alt, halten sich vermutlich widerrechtlich in Deutschland auf. In ihrem Besitz fanden sich auch verschiedene ausländische Personalpapiere, deren Echtheit und Herkunft jetzt geprüft werden. Bei der körperlichen Durchsuchung fanden die Polizisten über 50 Tütchen mit verkaufsfertig abgepacktem, mutmaßlichem Kokain. Mit richterlichen Durchsuchungsbeschlüssen, welche die Essener Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Essen erwirkte, durchsuchten Polizisten anschließend mehrere Objekte in Werden. In einer Wohnung fanden sie über 100 Gramm Kokain. In einer weiteren Wohnung, die vermutlich als Lager für die verbotenen Substanzen diente, lagen über 1000 Gramm mutmaßliches Kokain, Streckmittel, Ecstasy- Tabletten und etwas Marihuana. Unterstützung erhielt die Polizei aus der Werdener Bevölkerung. Mit Hinweisen auf vermutete Drogengeschäfte halfen die Bürger aktiv, den florierenden Drogenhandel in diesem Bereich zu beenden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Essen Haftbefehle gegen die beiden Männer. Die Ermittlungen des KK 12 dauern an. / Peke

