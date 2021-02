Polizei Essen

POL-E: Essen: Vandalen beschädigen und beschmutzen zum wiederholten Male die Besuchertoiletten am Friedhof Werden II - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45239 E.-Werden: Wiederholt meldete die Friedhofsverwaltung Werden Vandalismusschäden an den öffentlich zugänglichen Toiletten des Friedhofgeländes am Heskämpchen. Diese sind 24 Stunden frei begehbar. Nach Angaben der Friedhofsverwaltung muss es in der Nacht von Freitag, 15. Januar auf Samstag, 16. Januar zu den Beschädigungen gekommen sein.

Unbekannte bemalten die Fliesen mit roter Farbe, rissen eine Steckdose aus der Wand und verstopften die Toiletten mit Toilettenpapier. Aufgrund der freiliegenden Kabel musste die Toilettenanlage zunächst für einige Zeit für den Besucherverkehr geschlossen werden.

Bereits im letzten Jahr war die Toilettenanlage mehrfach Ziel von Vandalen, oftmals durch Schmierereien und Dreck.

Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell