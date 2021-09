Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erstmeldung: Unfall am August-Bebel-Platz; Auto fährt Personen auf Gehweg an

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen: Gegen 16:40 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei in Kassel ein, da ein Pkw am August-Bebel-Platz mehrere Menschen auf dem Gehweg angefahren haben soll. Die sofort zum Ort des Geschehens entsandten Streifen stellten fest, dass ein VW Mini-SUV vor einer dortigen Apotheke offenbar tatsächlich Personen auf dem Gehweg angefahren hatte. Erste Ermittlungen und Befragungen sprechen dafür, dass es sich um einen Unfall handelt und die Folgen einer falschen Fahrzeugbedienung ursächlich dafür gewesen sein dürften. Der 83 Jahre alte Fahrer des Wagens soll nach ersten Meldungen leicht verletzt worden sein und wird derzeit medizinisch versorgt. Im Bereich des Gehwegs sind nach jetzigem Sachstand zwei Personen verletzt worden. Über die Art und Schwere der Verletzungen liegen momentan noch keine näheren Informationen vor. Die Rettungsmaßnahmen an der Unfallstelle dauern an. Der Unfallort ist derzeit abgesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen im Bereich des August-Bebel-Platzes.

Wir berichten nach.

