Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Einbruch in Hotel

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Hinterzarten;]

In der Nacht vom 01.09.21 auf 02.09.21, brach eine bislang unbekannte Person in ein Hotel in der Rathausstraße ein.

Der Täter brach zunächst die Eingangstüre auf, um ins Gebäudeinnere zu gelangen. Im Gebäude wurden weitere Türen aufgebrochen. Der Täter versuchte im Hotelbüro einen Tresor gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Danach verließ der Täter wieder das Gebäude. Ob etwas entwendet wurde, wird sich im Verlaufe der Ermittlungen zeigen.

Der Polizeiposten Hinterzarten hat die Sachbearbeitung übernommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell