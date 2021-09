Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Innenstadt: Sexuelle Belästigung einer jungen Frau - Festnahme

Freiburg (ots)

Am gestrigen Abend gegen 19.00 Uhr kam es auf dem Platz der alten Synagoge zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer jungen Frau. Die Frau saß auf einer Bank, als sich ein 64-jähriger Mann zu ihr setzte und sie auf vulgäre Art und Weise ansprach. Als die Frau schließlich weggehen wollte, fasste der ungarische Staatsangehörige sie am Gesäß an.

Zwei Jugendliche hatten die Szenerie beobachtet und ermutigten die Frau dazu, Anzeige bei der Polizei zu erstatten.

Der 64-Jährige konnte schließlich unweit der Tatörtlichkeit festgenommen werden. Wie sich herausstellte, lagen bereits mehrere Haftbefehle gegen ihn vor. Diese wurden in Vollzug gesetzt, er befindet sich inzwischen in einer JVA.

ts

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell