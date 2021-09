Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Räuberischer Diebstahl - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 31.08.2021, gegen 18.20 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Mann einen Kiosk in der Grünwälderstraße in Freiburg, entwendete zwei Päckchen Tabak und verließ die Verkaufsräumlichkeit ohne die Ware zu bezahlen.

Während der Kiosk-Mitarbeiter dem Mann folgte und ihn versuchte festzuhalten, kommt der Unbekannte zu Fall. Beim Wiederaufstehen richtete er laut Angaben des Kiosk-Mitarbeiters plötzlich eine Pistole in Richtung des Geschädigten und fordert ihn auf zu gehen.

Anschließend flüchtet der Mann durch die Dieterle Passage in Richtung Gerberau.

Er wird wie folgt beschrieben:

50-55 Jahre alt, ca. 190 cm groß, blaue oder schwarze Schildmütze, blondes Haar, schwarze Regenjacke, blaue Hose, führte einen blauen oder schwarzen Beutel mit sich.

Die Kriminalpolizei (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem gesuchten Täter geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell