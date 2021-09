Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: betrügerische Hofreiniger unterwegs

Freiburg (ots)

Beim Polizeirevier Rheinfelden erstatteten zwei Bürger eine Anzeige wegen dem Verdacht eines Betruges. Hintergrund sind sogenannte, aus dem Ausland stammende, Hofreiniger, welche von Tür zu Tür ihre Dienste anbieten. Deren Dienste wurde bereits am Freitag, 27.08.21 und aktuell am Mittwoch, 01.09.2021, von zwei Bürgern aus Rheinfelden in Anspruch genommen, welche sich nach der getanen Arbeit der Hofreiniger betrogen fühlten, da der Arbeitsaufwand der Hofreiniger und deren verlangten Kosten in einem großen Missverhältnis stehen würden. Das Polizeirevier Rheinfelden konnte die Hofreiniger einer Kontrolle unterziehen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde diese wieder auf freien Fuß gesetzt. Scheuen sie sich nicht, falls sie solche Dienste in Anspruch nehmen und es zu Problemen kommt, sofort die Polizei zu verständigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell