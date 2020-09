Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Ettlingen - Pkw überschlägt sich

Karlsruhe (ots)

Auf der Landesstraße 605, von Karlsruhe kommend, ereignete sich am Dienstag, gegen acht Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem die alleinbeteiligte Fahrzeugführerin leicht verletzt wurde.

Die 30-Jährige fuhr mit ihrem Fiat auf der L605 von Karlsruhe kommend in Richtung Ettlingen. Dort wollte sie nach rechts auf die Bundesstraße 3 Richtung Malsch abbiegen. Sie kam auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und driftete nach links von der Fahrbahn ab. Im Grünstreifen blieb das Fahrzeug auf dem Dach liegen. Die Unfallfahrerin konnte sich leicht verletzt aus dem Fahrzeug befreien. An ihrem Pkw entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 10.000 Euro.

