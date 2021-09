Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtliche Fahrraddiebe zweimal auf frischer Tat ertappt: Polizei schnappt weitere mutmaßliche Täter bei Fahndung

Kassel-Bad Wilhelmshöhe und Vorderer Westen:

Gleich zweimal nahmen Beamte der Kasseler Polizei in der Nacht zum heutigen Montag unabhängig voneinander mutmaßliche Fahrraddiebe fest. Während zwei 14 und 17 Jahre alte Jugendliche bei zwei Taten kurz hintereinander scheiterten und bei ihrer Flucht gestellt werden konnten, wurden an anderer Stelle ein 14 und ein 19-Jähriger bei der Fahndung der Polizei auf einem hochwertigen Pedelec gestoppt. Dieses hatten sie nach bisherigen Erkenntnissen kurz zuvor gestohlen. Den Eigentümer des schwarzen Pedelecs der Marke Winora, Modell B 380 C, sucht die Polizei nun.

Anwohnerin ertappt Fahrraddiebe auf frischer Tat

Zunächst hatte eine Anwohnerin der Julie-von-Kästner-Straße um 1:20 Uhr über den Notruf bei der Polizei mitgeteilt, dass sie soeben zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt hat. Sie war zuvor durch Geräusche wach geworden und hatte daraufhin nach dem Rechten gesehen. So erwischte sie die jungen Täter im Hinterhof, wobei sich einer an den abgestellten Fahrrädern zu schaffen machte, während sein Komplize an der Straße "Schmiere stand". Nachdem sie die Fahrraddiebe angesprochen hatte, nahmen beide die Beine in die Hand und ergriffen die Flucht. Sofort nach dem Hinweis leitete die Polizei Fahndungsmaßnahmen nach den beiden flüchtigen Tätern mit mehreren Streifen ein, die zunächst erfolglos verliefen.

Weitere Tat am Gerichtsgebäude

Eine halbe Stunde später ging die Mitteilung eines Sicherheitsmitarbeiters am Graf-Bernadotte-Platz bei der Polizei ein, der offenbar genau die gleichen Täter am dortigen Gerichtsgebäudes beim Knacken eines Fahrradschlosses mit einer Sattelstange erwischt hatte. Auch er sprach die beiden Jugendlichen an, woraufhin sie von dem hochwertigen Fahrrad abließen und davonrannten. Nur wenige Minuten später entdeckten die Streifen bei ihrer Fahndung die beiden 14 und 17 Jahre alten Verdächtigen in der Goethestraße und nahmen sie fest. Beide sind bereits wegen Eigentumsdelikten polizeibekannt. Die Jugendlichen aus Kassel wurden nach den polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Fahndung führt zu weiterer Festnahme

Nahezu zeitgleich erblickte eine andere Streife, die an der Fahndung beteiligt war, in der Druseltalstraße den anderen 14-Jährigen auf dem Pedelec mit dem auf dem Gepäckträger sitzenden 19-Jährigen. Bei der anschließenden Kontrolle gaben beide wenig glaubhaft an, das hochwertige Rad im Bereich der Haltestelle "Marbachshöhe" gefunden zu haben. Da die Polizisten dieser Geschichte keinen Glauben schenkten, stellte sie das Fahrrad sicher. Der 14-Jährige wurde anschließend von den Beamten in die Obhut seiner Mutter übergeben. Die weiteren Ermittlungen gegen die Tatverdächtigen aus Kassel wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls werden von den Beamten des Kommissariats 36 der Kasseler Kripo (Haus des Jugendrechts) geführt. Hierbei wird auch geprüft, ob die beide Täter-Duos möglicherweise im Zusammenhang miteinander stehen.

Der Eigentümer des mutmaßlich gestohlenen Pedelecs wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

