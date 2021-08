Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Geschwindigkeitskontrollen der Verfügungseinheit in Wilhelmshaven - Fazit: 23 Geschwindigkeitsverstöße und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wilhelmshaven (ots)

Die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland führte am heutigen Tag in der Mittagszeit Geschwindigkeitskontrollen im Bereich der Straße "Am tiefen Fahrwasser" durch.

In ca. zwei Stunden konnten 23 Geschwindigkeitsverstöße, davon 14 Bußgeldverfahren und neun Verstöße im Verwarngeldbereich, festgestellt werden.

Der Höchstwert lag bei 101 km/h statt der erlaubten 50 km/h.

Außerdem wurde eine Fahrzeugführerin mit 83 km/h bei ebenfalls erlaubten 50 km/h gemessen, die zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Beamten leiteten daraufhin ein Ermittlungsverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell