Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: 95 km/h auf dem Tacho - Polizei leitet Verfahren gegen einen 17-jährigen Rollerfahrer ein

Wilhelmshaven (ots)

Donnerstagmittag, den 05.08.2021, kontrollierten Beamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland einen 17-jährigen Wilhelmshavener, der mit einem Kleinkraftrad die Möwenstraße befuhr, an dem kein Kennzeichen angebracht war. Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges konnte das abgebrochene Kennzeichen in der Helmablage aufgefunden werden. Nach erfolgter Belehrung gab der Wilhelmshavener an, dass sein Roller eine Höchstgeschwindigkeit von 35 km/h fahren würde. Eine Überprüfung widerlegte diese Aussage, so zeigte das Tacho eine Endgeschwindigkeit von 95 km/h an. Die Beamten stellten außerdem weitere nicht genehmigte Umbauten sowie diverse Mängel an dem Fahrzeug fest, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Verstößen gegen das Kraftfahrzeugsteuer- und Pflichtversicherungsgesetz ein, stellten das Kennzeichen sicher und kontaktierten die Erziehungsberechtigten des Jugendlichen.

