POL-KS: Alkoholisierter Fahrer flüchtet nach Auffahrunfall: Drei Verletzte und 13.000 Euro Schaden

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Die Gefährlichkeit von Alkohol am Steuer zeigte sich am gestrigen Montagabend in der Frankfurter Straße im Kasseler Stadtteil Niederzwehren bei einem Unfall, der drei Verletzte und einen Gesamtsachschaden von 13.000 Euro zur Folge hat. Rund 1,6 Promille ergab ein Atemalkoholtest bei dem 35-jährigen Verursacher, der nach dem Zusammenstoß zunächst zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet war, aber später von der Polizei festgenommen werden konnte. Der Mann aus Kassel hatte ebenfalls Verletzungen erlitten und wurde von Rettungskräften in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei dem 35-Jährigen, gegen den nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt wird.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, ereignete sich der Unfall gegen 20 Uhr in Höhe der Haltestelle "Brüder-Grimm-Straße". Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 35-Jährige mit einem Audi von der Dennhäuser Straße kommend in Richtung Altenbauner Straße unterwegs, als er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung ungebremst auf zwei vor ihm an der roten Ampel stehende Autos auffuhr. An seinem Wagen lösten angesichts des Aufpralls die Airbags aus und es entstand ein Totalschaden in Höhe von 7.000 Euro. Als die beiden leicht verletzten Fahrer der anderen Pkw, ein 23-jähriger Mann und eine 42-jährige Frau, die Polizei verständigen wollten, ergriff der alkoholisierte Audifahrer zu Fuß die Flucht. Die weiteren Ermittlungen führten die Polizisten dann zu dem 35-Jährigen, den sie später in einem Kasseler Wohnhaus festnahmen. Die beiden verletzten Unfallbeteiligten aus Kassel brachten Rettungswagen vorsorglich in Krankenhäuser. Die Schäden an ihren Fahrzeugen, einem Opel und einem VW, schlagen mit insgesamt rund 6.000 Euro zu Buche. Die weiteren Ermittlungen gegen den 35-Jährigen werden von den Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt.

