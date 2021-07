Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Von der Baustelle auf dem Heimweg

Görlitz, BAB 4 (ots)

Nach getaner Arbeit hatte sich ein ukrainischer Bauarbeiter am Sonntag auf den Heimweg gemacht. Besonders weit kam der 31-Jährige jedoch nicht, am Nachmittag fingen ihn Bundespolizisten auf der Autobahn kurz vor der Ausreise nach Polen ab. Verschiedene Dinge deuteten darauf hin, dass er einer unerlaubten Erwerbstätigkeit in Deutschland nachgegangen war. Später gab er zu Protokoll, dass er als Bauarbeiter in Magdeburg beschäftigt war. Weil er dafür keine Genehmigung besaß, wurde er wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz angezeigt. In dem Zusammenhang wurden 2000,00 Euro illegal erlangter Arbeitslohn beschlagnahmt. Das letzte Wort hat nun die regional zuständige Ausländerbehörde. Der Ukrainer wird mit der Ausweisung und einer Wiedereinreisesperre rechnen müssen.

