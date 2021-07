Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit gestohlenem Quad Unfall verursacht, Täter gefasst

Görlitz (ots)

Heute Morgen teilte die Görlitzer Polizei mit, dass in der Ortslage Zodel (Gemeinde Neißeaue, Landkreis Görlitz) ein Quad entwendet wurde. Kurz darauf entdeckte eine in Görlitz eingesetzte Streife der Bundespolizei gegen 05.40 Uhr ein Quad, welches sich aus dem Norden der Kreuzung Rothenburger Straße/Schlesische Straße näherte. Als das vierrädrige Gefährt angehalten werden sollte, gab dessen Fahrer Gas. Auf der falschen Seite des Kreisverkehrs Lausitzer Straße/Schlesische Straße und über Grünanlagen raste der Unbekannte trotz Gegenverkehr in Richtung Laubaner Straße. Im Kreuzungsbereich Laubaner Straße/Nieskyer verlor der Mann dann die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte an ein Verkehrszeichen. Davon unbeeindruckt nahm er die Füße in die Hand und rannte in eine Gartenanlage in der Nähe des Unfallortes. Das Versteckspiel währte nur kurz, Bundespolizisten und Landespolizisten fassten gemeinsam den Täter. Bei der Suche nach dem Verdächtigen unterstützte auch ein Fährtenhund der sächsischen Landespolizei. Die weiteren Ermittlungen gegen den im polnischen Zgorzelec wohnenden 25-Jährigen übernahm das Polizeirevier Görlitz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell