Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit fast genau vier Jahren Verspätung in die Justizvollzugsanstalt

Görlitz (ots)

Mit fast genau vier Jahren Verspätung zog vor wenigen Stunden ein 24-Jähriger in die Justizvollzugsanstalt ein. Der junge Mann aus Polen war im Mai 2017 vom Amtsgericht Görlitz zur Verbüßung einer zehnmonatigen Jugendstrafe verdonnert worden. Dem Urteil nach sollte er am 03. Juli 2017 seine Strafe in einer Jugendstrafanstalt antreten. Den Termin ignorierte er und ließ sich zunächst nirgendwo blicken ... oder gab sich Mühe, nicht erwischt zu werden. Seit heute Morgen hat das Versteckspielen nun ein Ende. Der im polnischen Zgorzelec wohnende Verurteilte traute sich nach Görlitz. Kurz darauf lief er gegen 00.30 Uhr in der Neißstraße Bundespolizisten in die Arme. Diese nahmen ihn fest und übergaben ihn an die Justizvollzugsbeamten.

