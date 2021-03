Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg. Auto auf dem Parkseitenstreifen abgestellt, Unbekannter verursacht Sachschaden - Wer kann Hinweise geben?

Bad Segeberg (ots)

Am rechten Parkseitenstreifen in der Parkstraße ist es bereits am 18.03.2021 (Donnerstag) in Höhe der Hausnummer 38 zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, infolgedessen die Polizei Zeugen sowie den flüchtigen Unfallverursacher sucht.

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit zwischen 06.40 und 16.20 Uhr vermutlich beim Wenden einen dort abgestellten schwarzen Pkw VW Golf mit Segeberger Kennzeichen und setzte seine Fahrt daraufhin fort.

An dem Pkw entstand aufgrund der Beschädigungen im linken vorderen Bereich ein Sachschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 2.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, ihre Beobachtungen unter 04551 / 884-0 der Polizei Bad Segeberg mitzuteilen.

Weiter fordert die Polizei den Unfallverursacher auf, sich umgehend bei der Polizei zu melden.

