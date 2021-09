Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter durchtrennt Bremsleitung von Kleintransporter: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel-Mitte: Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen offenbar die Bremsleitung eines in der Mittelgasse geparkten Kleintransporters durchtrennt. Der Besitzer des weißen Fiat Ducato hatte am Montagmorgen, gegen 7:30 Uhr, unmittelbar nach dem Fahrtantritt die fehlende Bremswirkung feststellen müssen. Mithilfe der Handbremse konnte der 53-Jährige aus Kassel das Fahrzeug jedoch anhalten, ohne dass jemand zu Schaden kam. Als er beim Nachsehen feststellte, dass offenbar eine Bremsleitung durchtrennt worden war, erstattete er anschließend Anzeige bei der Polizei. Wie er dabei angab, war er noch am Sonntag, gegen 14 Uhr, mit dem Fahrzeug unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt sei noch alles in Ordnung gewesen.

Da neben dem Tatbestand des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auch der Anfangsverdacht eines versuchten Tötungsdelikts nach momentanem Sachstand nicht ausgeschlossen werden kann, führen die Beamten des Kommissariat 11 der Kasseler Kripo die weiteren Ermittlungen. Die beschädigte Bremsleitung wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt. Bislang haben sich keine Hinweise auf den mutmaßlichen Täter oder die Hintergründe der Tat ergeben, sodass sich die Ermittler nun mit der Suche nach Zeugen an die Öffentlichkeit wenden. Wer in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag, 14 Uhr, und Montagmorgen, 7:30 Uhr, im Bereich Mittelgasse, nahe der Kurt-Schumacher-Straße, verdächtigen Personen im Bereich des weißen Fiat Ducatos beobachtet hat oder weitere Angaben zu dem Fall machen kann, meldet sich bitte unter der Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Matthias Mänz, Pressesprecher Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561 - 910 1020 Andreas Thöne, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561 - 912 2653

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell