Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Keller- Unbekannte nehmen Fahrräder mit

Vlotho (ots)

(sls) Am Mittwochabend (26.1.) meldete ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Winterbergstraße den Einbruch in seine Kellerräume. Der Betroffene hat am Dienstagabend gegen 17.00 Uhr seinen Kellerraum ordnungsgemäß verschlossen. Innerhalb des Raumes befanden sich zu diesem Zeitpunkt unter anderem ein Damenfahrrad und auch ein Kinderfahrrad. Am Mittwochabend bemerkte er dann, dass die zwei sichernden Vorhängeschlösser aufgebrochen wurden und aus dem Inneren die Fahrräder entwendet wurden. Andere Gegenstände wurden durch die Täter nicht mitgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach den Tätern und den Fahrrädern. Bei dem Diebesgut handelt es sich ein schwarzes Licorne-Damenrad mit einer 21-Kettenschaltung. Das Kinderrad der Marke Puky ist rosa-schwarz. Hinweise nimmt die Polizei Herford unter der Nummer 05221-8880 entgegen.

