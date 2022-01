Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Spiegel abgefahren und geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 11.01.2022, ist der Spiegel an einem in der Mozartstraße in WT-Waldshut geparkten Pkw abgefahren worden. Der Verursacher flüchtete. Am betroffenen Fiat, der am Fahrbahnrand stand, wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Ein unbekannter Fahrzeugführer dürfte beim Vorbeifahren den Spiegel gestreift haben. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

