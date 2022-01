Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Transporter mit 30 technischen Mängeln - Fahrzeug stillgelegt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 11.01.2022, sind bei einer Verkehrskontrolle in Waldshut-Tiengen an einem Kleintransporter 30 technische Mängel beanstandet worden. Gegen 10:45 Uhr war die 38 Jahre alte Fahrerin von einer Streife der Verkehrspolizei kontrolliert worden. Schon beim ersten Anblick fiel der desolate und verbrauchte Zustand des Fahrzeugs auf. Die Hauptuntersuchung (TÜV) war bereits im August 2021 abgelaufen. Zusammen mit einem Sachverständigen wurde der Transporter genauer unter die Lupe genommen. Insgesamt wurden 30 technische Mängel erkannt, darunter auch solche, die zur Verkehrsunsicherheit führen. So war beispielsweise ein Traggelenk an der Vorderachse so verschlissen, dass das Vorderrad drohte, abzukippen. Der Transporter wurde an Ort und Stelle stillgelegt, die Kennzeichen entstempelt. Weiter ging es für den Transporter auf einem Abschleppwagen. Die Fahrerin und der 56 Jahre alte Fahrzeughalter wurden angezeigt.

