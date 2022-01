Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: BMW mit platten Reifen unterwegs- Fahrer keinen Führerschein

Bünde (ots)

(sls) Am Donnerstagmittag (27.1.) wurden Polizeibeamte auf ein Fahrzeug aufmerksam gemacht, dass mit einem platten Reifen unterwegs war. Gegen 13.00 Uhr befuhr der BMW-Fahrer auf das Gelände einer Tankstelle an der Holser Straße und wurde von den Beamten kontrolliert. Während der Überprüfung bemerkten die Beamten einen deutlichen wankenden Gang und auch eine undeutliche Aussprache beim 44-jährigen Fahrer aus Kirchlengern. Zudem verhielt er sich aggressiv gegenüber den Beamten. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, so dass ihm auf der Polizeiwache Bünde zwei Blutproben entnommen wurden. Der 44-Jährige legte den Beamten einen tschechischen Führerschein vor, der jedoch bereits im Jahr 2015 seine Gültigkeit verlor. Es besteht der Verdacht, dass der Kirchlengeraner mit dem BMW unterwegs war, ohne den erforderlichen Führerschein zu besitzen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde ihm das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt und er muss sich wegen verschiedener Verkehrsdelikte verantworten.

