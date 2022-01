Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorradfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Wegberg-Bissen (ots)

Gegen 11.45 Uhr am Dienstag (25. Januar) beabsichtigte eine 64-jährige Motorradfahrerin von der Klinkumer Straße rechts auf den Grenzlandring in Richtung Tüschenbroich abzubiegen. Im Kurvenbereich kam sie aus bisher nicht geklärter Ursache zu Fall. Durch den Sturz verletzte die Wegbergerin sich schwer und wurde mittels Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ein Angehöriger der Verunfallten nahm das Motorrad in Verwahrung.

