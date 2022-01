Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Erkelenz-Granterath (ots)

Ein 31-jähriger Fahrradfahrer aus Erkelenz fuhr am Dienstag, 25. Januar, gegen 7.40 Uhr, auf dem Radweg der Teholter Straße aus Richtung Kreisstraße 32 kommend in Fahrtrichtung Gewerbestraße Süd. In Höhe der Einmündung zur Sittarder Straße beabsichtigte er, die Straße zu überqueren. Dabei kollidierte der Erkelenzer mit einem Pkw, der auf der Tenholter Straße in Richtung Gewerbestraße Süd fuhr. Der Fahrradfahrer stürzte und wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell