Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Lebensmittel aus Automat entwendet

Geilenkirchen-Tripsrath (ots)

Gegen 21.30 Uhr am Montag (24. Januar) informierte eine Zeugin die Polizei darüber, dass ein Lebensmittelautomat an der Straße Am Kreuz Beschädigungen aufwies. Unbekannte Täter hatten offenbar die Scheibe des Automaten eingeschlagen und verschiedene Lebensmittel aus diesem entwendet.

