Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Schule

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Unbekannte Täter warfen in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 21. Januar, und Montagmorgen, 24. Januar, eine Fensterscheibe eines Schulgebäudes an der Parkstraße ein und gelangten so ins Innere. Dort entwendeten sie einen Laptop und eine Bluetooth-Box.

