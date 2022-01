Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: In Wohnhaus eingebrochen

Heinsberg (ots)

An der Straße Auf dem Brand sind unbekannte Täter durch das Einschlagen einer rückwärtigen Scheibe in ein Wohnhaus gelangt. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht abschließend fest. Die Tat ereignete sich zwischen 7.45 Uhr und 22.45 Uhr am Montag (24. Januar).

