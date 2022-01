Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Garage

Erkelenz-Gerderath (ots)

An der Straße Vossem verschafften sich unbekannte Täter zwischen 18 Uhr am Samstag (22. Januar) und 22 Uhr am Sonntag (23. Januar) Zugang zu einer Garage. Aus dieser entwendeten sie ein schwarzes Kleinkraftrad der Marke Piaggio sowie ein Pedelec der Marke Fischer.

