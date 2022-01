Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand eines Wohnhauses

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Am Sonntag, 23. Januar, geriet gegen 17.15 Uhr ein Wohnhaus an der Straße Kirchberg in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Eine Person wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur bisher ungeklärten Brandursache aufgenommen.

