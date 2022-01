Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Haustür mit Pflasterstein eingeworfen, Zeugen gesucht

Geilenkirchen-Teveren (ots)

Gegen 3.15 Uhr am Sonntag (23. Januar) hörte die Bewohnerin eines Hauses an der Yorckstraße einen lauten Knall. Ein unbekannter Täter hatte offenbar mit einem Pflasterstein die Scheibe ihrer Haustür eingeworfen. Als die Frau daraufhin auf die Straße lief, sah sie, wie ein junger Mann zunächst fußläufig durch eine Durchlassstelle in einer Hecke zur Straße Teverener Heide lief und dort in einen hellen Pkw VW Polo einstieg. Dieser fuhr in Richtung Lilienthalallee und anschließend in Richtung Geilenkirchen davon.

Laut Beschreibung war der Mann etwa 20 Jahre alt und zirka 160 bis 170 Zentimeter groß. Er hatte eine bullige Statur und kurze Haare. Bekleidet war er mit einer beigen Jacke. Wer kann weitere Hinweise zum Täter oder dem Fluchtfahrzeug machen? Diese nimmt das Kriminalkommissariat West der Polizei in Heinsberg telefonisch unter 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell