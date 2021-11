Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall - PKW in Vorgarten

Linz (ots)

Am 03.11.2021 kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ortslage Linz/Rhein. Ein PKW-Fahrer befuhr die stark ansteigende Straße Im Hundel. Aufgrund mangelhafter Bereifung verlor der PKW auf der regennassen Fahrbahn die Haftung und rutschte in ein angrenzendes Grundstück, wo das Fahrzeug im Vorgarten zum Stehen kam.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell