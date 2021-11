Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall auf der B42 in Unkel - Zeugenaufruf

Unkel, B42 (ots)

Am 03.11.2021 kam es gegen 11:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Ampelkreuzung der B42 in Höhe des Vorteil-Centers. Ein in Richtung Linz fahrender LKW kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem PKW, der aus Unkel kam und nach rechts in Richtung Linz abbiegen wollte. Beide Beteiligte gaben vor Ort an, dass die Ampel ihnen grün gezeigt hat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Linz zu melden. Von Relevanz sind insbesondere Beobachtungen bezüglich der Ampelphasen.

