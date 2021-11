Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Unkel (ots)

Am Dienstagabend befuhren nachfolgend zwei Pkw die B 42 in Fahrtrichtung Bonn. In Höhe eines Tankstellengeländes verringerte ein 82-jähriger Pkw-Fahrer aus Bruchhausen seine Geschwindigkeit, weil er nach links auf das Gelände abbiegen wollte. Der nachfolgende 56-jährige Pkw-Fahrer aus Rheinbreitbach erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, jedoch wurden beide Pkw erheblich beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 10000,- EURO.

