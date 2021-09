Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Uttenweiler - Autofahrerin leicht verletzt

Drei Fahrzeuge stießen am Dienstag bei Uttenweiler zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 14.15 Uhr war ein Kleintransporter in der Riedlinger Straße ortsauswärts unterwegs. Kurz nach dem Ortsschild wollte der Fahrer nach links abbiegen und lenkte deshalb. Ihm kam eine 28-Jährige mit ihrem BMW entgegengekommen. Die Frau erkannte die Gefahr, bremste und fuhr auf die Gegenspur. Dort prallte sie gegen den Kleintransporter. Der Fahrer hatte plötzlich gestoppt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW gegen einen Polo geschoben. Der war hinter der Frau unterwegs. Die 25-Jährige trug bei dem Unfall leichte Verletzungen davon und kam in ein Krankenhaus. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 20.000 Euro. Auch die Feuerwehr war an der Unfallstelle und band die ausgelaufenen Betriebsstoffe.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

++++1716710

