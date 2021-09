Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Fahrraddiebstahl in der Wellengartenstraße

Bad Rothenfelde (ots)

Zwischen Dienstagmorgen (8.30 Uhr) und Dienstagabend (20 Uhr) ist es in der Wellengartenstraße zu einem Fahrraddiebstahl gekommen. Die Täter knackten das Schloss des schwarzen Pedelecs der Marke "Haibike", welches an einem Ständer in Höhe der Hausnummer 4 abgestellt wurde und machten sich mit dem Zweirad aus dem Staub. Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des E-Bikes werden unter 05424/293290 oder 05421/921390 entgegengenommen.

