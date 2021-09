Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Dodesheide: Lexus aus Sackgasse gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Dienstagabend (18 Uhr) und Mittwochmorgen (9.30 Uhr) haben Unbekannte in der Straße "Anhalter Weg" einen Lexus der Modellreihe "RX450H" gestohlen. Der Premium SUV war direkt in einer Parkreihe in Höhe der Hausnummer 8 abgestellt worden. Das Fahrzeug ist möglicherweise noch mit den originalen Kennzeichen OS-RX 37 unterwegs. Die Polizei aus Osnabrück sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat, den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeuges geben können. Sie werden gebeten sich unter 0541/327 -3203 oder -2215 zu melden.

