POL-OS: Osnabrück: Damen E-Bike gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Am Montagmittag, gegen 12 Uhr, hat sich ein Unbekannter in der "Mönkedieckstraße" an einem Damen E-Bike des Herstellers "RALEIGH" zu schaffen gemacht. Der Täter knackte das Schloss des dunklen Fahrrades, welches an einem Fahrradständer in Höhe der Hausnummer 8 abgestellt wurde und fuhr mit dem Pedelec in unbekannte Richtung davon. Hinweise zum Täter oder Verbleib des E-Bikes nimmt die Polizei aus Osnabrück unter 0541/327-3203 oder -2115 entgegen.

