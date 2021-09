Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Alarmanlage verscheucht Einbrecher - Polizei sucht Zeugen

Dissen (ots)

Zwischen Dienstagabend (18 Uhr) und Mittwochmorgen (8 Uhr) ist ein Unbekannter in ein Versicherungsbüro an der Großen Straße eingebrochen. Mit einem Werkzeug verschaffte sich der Täter Zugang zum Innern der Räumlichkeiten. Auf der Suche nach Wertgegenständen ertönte plötzlich das Geräusch einer Alarmanlage und der Dieb flüchtete prompt aus dem Gebäude, bevor er Diebesgut an sich nehmen konnte. Die Polizei nimmt Hinwiese zu der Tat oder dem Täter unter 05421/921-390 entgegen.

