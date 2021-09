Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: In Garage abgestellter Pkw brannte

Belm (ots)

Am Mittwochmorgen ist es in der Hortmarstraße zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Gegen 7 Uhr bemerkte ein Nachbar Flammen aus einer geöffneten Garage und wählte den Notruf. Die Freiwillige Feuerwehr aus Belm war schnell vor Ort und stellte fest, dass ein in der Garage abgestellter VW Polo in Vollbrand geraten war. Die Flammen wurden vollständig gelöscht, Personen sind nicht zu Schaden gekommen. Die Polizei nahm vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache auf. Nach ersten Erkenntnissen fing der Kleinwagen vermutlich aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum Feuer und brannte nahezu vollständig aus, sodass ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand. An der Garage sowie an einer weiteren Garage sind ebenfalls Sachschäden in bislang unbekannter Höhe entstanden.

