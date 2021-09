Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Leichter Verkehrsunfall in Holzhausen

Georgsmarienhütte (ots)

Gegen 17:25 Uhr befuhr ein 17-Jähriger aus Lotte mit seinem Leichtkraftrad am Dienstag die Sutthauser Straße in Richtung Osnabrück. Ihm entgegen fuhr ein 34-jähriger Osnabrücker mit einem Fiat Ducato. Der Fahrer des Transporters beabsichtige nach links abzubiegen und übersah dabei den Jugendlichen auf seinem Zweirad. Der Kradfahrer prallte in das Heck des Fiats und kollidierte anschließend noch mit einem Audi A4 einer 31-jährigen Frau aus Georgsmarienhütte, er erlitt dabei leichte Verletzungen. An allen Fahrzeugen entstanden Sachschäden, das Leichtkraftrad erlitt einen Totalschaden. Die Summe der Schäden wird auf etwa 15.500 Euro geschätzt.

