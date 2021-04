Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Bad Lippspringe am frühen Samstagmorgen, 14jähriger am Steuer

33175 Bad Lippspringe (ots)

Bad Lippspringe, Heimatstraße

Samstag, 10.04.2021, 03:54 Uhr

Am frühen Samstagmorgen, 10.04.2021, um 03:54 Uhr fiel einer Streife auf der Detmolder Straße in Bad Lippspringe ein älterer VW Golf durch seine unsichere Fahrweise auf. Die Beamten gaben Anhaltezeichen, um das Fahrzeug und dessen Fahrer zu kontrollieren. Daraufhin versuchte dieser über die Heimatstraße stadtauswärts zu flüchten. Hierbei missachtete er eine Rotlicht zeigende LZA und beschleunigte sein Fahrzeug stark. In einer engen Rechtskurve außerhalb der geschlossenen Ortschaft, ca. 200m vor der Einmündung Kreuzweg, kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit drei Bäumen am Fahrbahnrand zusammen, welche durch den Aufprall durchtrennt wurden. Anschließend flüchtete der Fahrer mit dem Pkw weiter, hielt aber wenig später selbstständig auf dem Kreuzweg an. Auf dem Fahrersitz saß ein 14-Jähriger. Ermittlungen ergaben, dass sich der Beschuldigte den Pkw-Schlüssel von seinem Vater ohne dessen Wissen nahm. Der Beschuldigte wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mittels Rettungswagen in das St. Vincenz-Krankenhaus nach Paderborn verbracht. Der Pkw wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

