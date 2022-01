Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gefährliche Körperverletzung, Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Gegen 1.35 Uhr am Sonntag, 23. Januar, wurde ein 22-jähriger Mann aus Erkelenz offenbar unvermittelt von zwei Männern angegriffen. Er war gemeinsam mit einer Begleiterin zu Fuß auf der Aachener Straße unterwegs, als die entgegenkommenden Männer plötzlich auf ihn einschlugen und -traten. Kurz darauf entfernten sie sich in Richtung des nahegelegenen Kauflands. Der 22-Jährige musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Beschreibung handelte es sich bei den Tätern um zwei etwa 18 Jahre alte Männer, vermutlich türkischer Abstammung. Einer von ihnen war etwa 170 Zentimeter groß, trug eine weiße Weste und eine Mütze. Der Zweite war etwa 164 Zentimeter groß. Wer hat die Tat beobachtet oder weiter Beobachtungen im Zusammenhang mit den Tätern gemacht? Das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz nimmt Hinweise telefonisch unter 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

