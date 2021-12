Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Gemarkung Hunolstein (ots)

Am Mittwoch, den 01.12.2021, gegen 18.05 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Morbach ein Verkehrsunfall auf der B 327/Hunsrückhöhenstraße im Bereich der Gemarkung Hunolstein gemeldet. Vorliegend befuhr ein 38 Jähriger Pkw-Fahrer die B 327 aus Richtung Morbach kommend in Richtung Thalfang. Im Bereich einer Gefällstrecke überholte der Verkehrsteilnehmer einen vor ihm fahrenden 19 Jährigen Autofahrer auf der regennassen Fahrbahn. Beim Wiedereinscheren auf die rechte Fahrspur geriet der Pkw des Überholers auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schlingern. Anschließend kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn in die angrenzende Böschung ab. Nach rund 100 Metern Fahrt in der Böschung kippte das Fahrzeug um und landete Kopfüber auf der Fahrspur in Richtung Thalfang. Durch den Verkehrsunfall wurde der Fahrzeugführer so schwer verletzt, dass er mittels eines Krankenwagen in ein benachbartes Krankenhaus verbracht und dort stationär aufgenommen wurde. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Im Einsatz befanden sich Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Morbach, der Rettungsdienste, der Straßenmeisterei Thalfang und Polizeiinspektion Morbach.

