Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211005-3: Mehr als 15 Marihuanapflanzen sichergestellt

Frechen (ots)

Mitarbeiter eines Gartenbaucenters meldeten Drogenplantage bei der Polizei

Polizeibeamte haben am Montag (5. Oktober) Marihuanapflanzen in einem Waldstück an der Kreuzung von Holzstraße und Bonnstraße in Frechen sichergestellt. Die Ermittler fahnden nun nach einem unbekannten Tatverdächtigen, der die Pflanzen dort gesetzt hat.

Gegen 13 Uhr meldeten zwei Mitarbeiter (52/59) eines Gartencenters die verdächtigen Pflanzen bei der Polizei. Die Beamten fanden vor Ort mehr als 15 Pflanzen. Die Größte von ihnen war etwa 270 Zentimeter hoch. Neben den Pflanzen stellten die Polizisten auch Anzuchtkübel sicher.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen zur Sache aufgenommen und bitten Zeugen, die verdächtige Personen in diesem Bereich gesehen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell