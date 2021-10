Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211005-2: 18-Jähriger nach Fahrradunfall leichtverletzt

Wesseling (ots)

Die Polizei bittet Zeugen zur Klärung des Unfallhergangs um Mithilfe.

Am Montagabend (4. Oktober) hat sich ein 18-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Wesseling-Berzdorf leichte Verletzungen zugezogen. Laut derzeitigem Ermittlungsstand war der Heranwachende gegen 19.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Wesseling unterwegs. Zwischen der Langenackerstraße und dem Kreisverkehr der Straßen Kurfürstenstraße und Brühler Straße sei dem Fahrradfahrer dann ein dunkel gekleideter Fußgänger entgegen gekommen, der ihm trotz betätigen der Fahrradklingel nicht ausgewichen sei. Dann sei es zum Zusammenstoß gekommen, sodass der 18-Jährige von seinem Fahrrad gestürzt sei. Der bärtige Unbekannte habe dem jungen Mann aufhelfen wollen, sei dann aber in Richtung Kurfürstenstraße davongegangen. Ersthelfer versorgten den Leichtverletzten. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises bittet den Fußgänger und Zeugen sich zur Klärung des Unfallhergangs beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de zu melden. (sc)

