Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211004-4: Drogenfund bei Halterermittlungen

Frechen (ots)

Beamte fanden Marihuana, Marihuanapflanzen und Betäubungsmittel in Pulverform

Polizisten haben am Freitagmorgen (1. Oktober) in einer Wohnung am Kastanienweg in Frechen unterschiedlichste Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Die Beamten hatten ursprünglich nur den Halter eines Rollers aufsuchen wollen.

Um 8 Uhr war den Polizisten ein Kleinkraftrad aufgefallen, dessen angebrachtes Kennzeichen nicht zu der Fahrgestellnummer des Rollers gehörte. Auf der Suche nach dem Halter des Rollers in einem Mehrfamilienhaus stellten die Beamten bereits Marihuanageruch im Hausflur fest. Als der Gesuchte die Wohnungstür öffnete und die Beamten eintreten ließ, intensivierte sich der Geruch. Die Beamten wiesen den 45-Jährigen auf seine Rechte hin und durchsuchten mit seinem Einverständnis die Wohnung. Neben Marihuanapflanzen fanden die Beamten bereits geerntetes 'Gras', tabletten- und pulverförmige Betäubungsmittel sowie diverse Verpackungsmaterialien an den unterschiedlichsten Stellen innerhalb der Wohnung. Die Beamten stellten die Betäubungsmittel, Feinwaagen, Mobiltelefone und Verpackungsmaterialien sicher. Der Beschuldigte muss sich nun in einem Verfahren wegen des Handels mit Betäubungsmitteln verantworten. Die Ermittlungen zur Sache hat das Kriminalkommissariat 13 aufgenommen. Eine weitere Anzeige fertigten die Beamten wegen des Verdachts der Urkundenfälschung. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell