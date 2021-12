Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zaun in Sien von Kfz beschädigt, Fahrer flüchtig

Idar-Oberstein (ots)

Am Mittwoch, den 01.12.2021, zwischen 08:00 Uhr und 14:30 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Kirner Straße in Sien. Hierbei wurde ein Gartenzaun, vermutlich durch einen PKW oder LKW, beim Rangiervorgang beschädigt, sodass dieser teilweise aus der Verankerung gebrochen und verbogen wurde. Der Verursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

