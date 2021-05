Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 5.5.2021, zwischen 13.20 Uhr und 21.00 Uhr, kam es in der Luitpoldstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter schwarzer VW Golf wurde am vorderen linken Kotflügel und im Bereich der Fahrertür durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Dieser entfernte sich ohne den Schaden zu regulieren. Schadenshöhe ca. 1000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

