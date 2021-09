Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Vorfahrt missachtet: 18 000 Euro Sachschaden bei Unfall (12.09.2021)

Trossingen (ots)

Ein 41-jähriger VW-Fahrer hat am Sonntag gegen 21.30 Uhr in Trossingen einen Verkehrsunfall verursacht, weil er die Vorfahrt eines 26-jährigen Peugeot-Fahrers missachtete. Der 41-Jährige war auf der Schulstraße unterwegs und wollte die Schmutterstraße kreuzen. Hierbei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten Peugeot-Fahrer und kollidierte mit ihm. Durch den Zusammenstoß wurde an den Fahrzeugen ein erheblicher Sachschaden von insgesamt rund 18.000 Euro verursacht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Insassen blieben unverletzt.

