Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Volltrunken mit dem Auto unterwegs (12.09.2021)

Niedereschach (ots)

In Schlangenlininen fahrend ist ein Ford-Fahrer am Sonntag gegen 19 Uhr auf der Landesstraße 178 zwischen Niedereschach und Kappel aufgefallen. Eine Autofahrerin verständigte die Polizei, die kurz darauf einen 35-Jährigen mit einem Ford Mondeo anhielt, der es zwischenzeitlich von Kappel bis nach Villingen geschafft hatte. Der Mann war offensichtlich stark betrunken und hatte Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Ein Alkoholtest zeigte über 3 Promille, weshalb er eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben musste. Sein Auto verblieb an der Kontrollstelle. Gegen den Autofahrer wird jetzt wegen Trunkenheitsfahrt ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell