Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen Zu schnell auf nasser Straße unterwegs

Unfall (11.09.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Samstag gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße 27/33 bei Bad Dürrheim. Ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer aus Singen war auf regennasser Straße zu schnell unterwegs, wodurch es zum Aquaplaning kam. Das Auto kam von der Straße ab, beschädigte ein paar kleinere Bäume und kam dann an einer Böschung zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt, an seinem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

